تعرف على عدد وقيمة صادرات السيارات الكورية في النصف الأول لعام 2019

الخليج ٣٦٥ نت – وفقاً للإحصائيات الرسمية الصادرة من دائرة الجمارك الكورية الجنوبية، فقد زادت نسبة صادرات سيارات الركوب من كوريا الجنوبية في النصف الأول من هذا العام 2019 بمقدار 6.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.



وأعلنت الجمارك الكورية الجنوبية، زيادة قيمة صادرات السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 إلى 19.8 مليار دولار (74.25 مليار ريال) أي بزيادة تبلغ 6.1% عن نفس الفترة من العام السابق 2018، وكشفت الإحصائيات أيضاً ارتفاع عدد السيارات المصدرة بنسبة 2.1% إلى 1.26 مليون سيارة، مع الأخذ بالاعتبار أن هذا ليس إجمالي مبيعات العلامات الكورية حيث لديهم مصانع بأنحاء العالم.

وقالت الجمارك أن زيادة الصادرات يعود الفضل بها إلى زيادة طلب السيارات من قبل الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة وكندا وروسيا، خاصة طرازات السيارات الصديقة للبيئة (السيارات الكهربائية – الهايبرد).

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وحسب البيانات الصادرة من الجمارك، فقد زادت صادرات السيارات إلى كل من الدول التالية، الولايات المتحدة بنسبة 23%، وكندا بنسبة 14.2%، وروسيا بنسبة 19.4%، وألمانيا بنسبة 5.9%، في حين تراجعت الصادرات في كل من أستراليا بنسبة 9.33%، والسعودية بنسبة 11.6%، وفرنسا بنسبة 3.5%.



وأوضحت الجمارك أيضاً ارتفاع نسبة صادرات السيارات الصديقة للبيئة خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، حيث بلغت 39.6% بقيمة تقدر بنحو 2.59 مليار دولار ( 9.71 مليار ريال تقريباً )، لتصل حصتها من إجمالي صادرات السيارات الكورية إلى 13.1% مقابل 9.9% خلال النصف الأول من العام الماضي 2018.

من الجهة الأخرى، كشفت الجمارك الكورية عن انخفاض قيمة الواردات من السيارات خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 4.8 مليار دولار ( 18 مليار ريال ) بنسبة تقدر 19.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجع عدد السيارات الواردة بنسبة 11.5% إلى 140 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر: Xinhuanet