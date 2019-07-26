ترتيب علامات السيارات الأكثر جاذبية للعملاء لعام 2019

الخليج ٣٦٥ نت – استعادت صانعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية بورش مكانتها المعهودة على قمة قائمة أكثر السيارات جاذبية في العالم، وهي القائمة التي تصدرها سنوياً مؤسسة “جيه دي باور” الأمريكية.



جاء تفوق بورش على “جينيسيس” الكورية الجنوبية التي احتلت المركز الأول في عام 2018 والمنافسة الدائمة الألمانية الأخرى “بي إم دبليو”.

ووفقاً للتقارير الصحفية فإن بورش استعادت الصدارة التي كانت مسيطرة عليها طيلة 13 عامًا، حتى إزاحتها سيارات “جينيسيس” الفارهة التابعة لمجموعة “هيونداي موتورز” الكورية الجنوبية عام 2018.

وبذلك جاءت العلامتان “بي إم دبليو” و”جينيسيس” في المركز الثاني بنفس الدرجة وفقًا للقائمة، فيما سيطرت السيارات الفارهة مجددا على قائمة “جيه دي باور”، حيث جاءت “أودي” في المركز الرابع و”فولفو” في المركز الخامس و”لاند روفر” في المركز السادس و”لينكولن” في المركز السابع، بينما استقرت “مرسيدس بنز” في المركز الثامن تأتي بعدها “رام”.

ويذكر أن اختيارات ترتيب السيارات الأكثر جاذبية في الدراسة التي تجريها “جيه.دي باور” تعتمد على مدى الارتباط العاطفي لأصحاب السيارات بسياراتهم ومدى الإثارة التي يشعرون بها مع سياراتهم الجديدة من خلال 77 خاصية.

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وتنتظر الشركات المصنعة للسيارات هذه الدراسة سنوياً من أجل تقييم سياراتها في السوق ورؤية مدى قبولها من العملاء، مما قد يساعد في إعادة تقييم تصميم سياراتهم أو إعادة تصميمها.

ويتكون مقياس الدراسة من 1000 نقطة، ويتم منح كل علامة تجارية درجة في هذا المقياس، وحسب النقاط فإن بورش استطاعت تحقيق 891 نقطة من 1000 نقطة بزيادة 8 نقاط عن العام الماضي، وبذلك احتلت المركز الأول.

وجاء في الترتيب الثاني كلا العلامتين “بي إم دبليو” و”جينيسيس” في المركز الثاني بنفس الدرجة وهي 868 نقطة، حيث ارتفع تصنيف “بي إم دبليو” 5 نقاط عن العام الماضي، وفقدت “جينسيس” 16 نقطة عن العام الماضي.