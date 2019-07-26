كيا سورينتو الجيل القادم 2021 تظهر بالكامل في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – لدينا اليوم صور توقعية جديدة رائعة لكيا سورينتو 2021 الجيل القادم، والذي توقع فنان كوري فيها تصميماً تطورياً أكثر جراءة للخارجية.

ويُذكر أن سورينتو ستحصل على نسخ هجينة، مع تناقل الإشاعات عن نسخة هيدروجينية محتملة للسيارة.. وقد أكدت الشركة مسبقاً أن الجيل القادم سيحصل على تصميم جديد كلياً وليس مجرد فيس ليفت للموديل.

وقد لاحظنا في الصور التجسسية بالفعل أن السيارة ستأتي بشبك أمامي بشكل أنف النمر، بشكل عام مشابه لما رأيناه على تيلورايد الأحدث، مع مشاركة تيلورايد وسورينتو وسبورتاج القادمة أيضاً في شكل الجسد المليء بالزوايا بعيداً عن الشكل الأكثر دائرية لسورينتو الحالية.