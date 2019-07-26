الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو متداول، يُظهر تهور سائق شاحنة بقيامه بعكس السير، معرضاً بسبب ذلك التصرف حياته وحياة الآخرين للخطر. وفي التفاصيل، فقد أظهر مقطع الفيديو، وقوف الشاحنة عكس السير في شارع بحي القادسية شرق مدينة الرياض، بعد تعطلها أثناء عكس سائقها للسير. لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” تعطل شاحنة بعد سيرها عكس الاتجاه في أحد شوارع الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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