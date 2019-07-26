الخليج ٣٦٥ نت – منذ عدة أيام انتشرت صور مسربة للموديل القادم من هيونداي ازيرا 2021 المحدثة، وقد تبعتها مؤخراً ظهور صور تجسسية تكشف لنا عن صحة تصميم المصابيح الخلفية كما ظهرت بالتسريبات.
بالنظر للصور، يمكننا بسهولة رؤية هيونداي ازيرا مغطاة بمستوى عالي من التمويهات خاصة بالواجهة الأمامية مما يؤكد لنا أن هذه نسخة الفيس ليفت القادمة التي تحمل أحدث تصميمات شبك هيونداي السداسي مع تقنيات وأنظمة أمان مختلفة.
رغم التمويهات، تشير الصور لامتلاك هيونداي ازيرا فيس ليفت الأبعاد ذاتها الخاصة بالموديل الحالي، رغم إشارة التقارير السابقة لوجود تغييرات كبيرة.
هذا ونظراً لأن صناعة السيارات حالياً تود اللحاق بركب عالم التكنولوجيا، نجد أن أحدث أجيال ازيرا قد انطلق في 2016، ولكن هذا الفيس لفيت المتوقع الإعلان عنه رسمياً خلال صيف العام الجاري سيأتي مع محرك محدث كذلك لمقابلة متطلبات المستهلكين، والذي سيكون من نوع Theta 3 سعة 2.5 لتر مع نسخة هايبرد، مع استخدام نفس ناقل طراز باليسايد الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالصور” تأكيد تصميم خلفية هيونداي ازيرا 2021 بعد ظهورها أثناء اختبارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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