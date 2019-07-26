“بالفيديو والصور” لن تصدق مشاهد الأكشن مع السيارات في فيلم Fast & Furious: Hobbs & Shaw

الخليج ٣٦٥ نت – تفصلنا بضعة أسابيع عن إطلاق فيلم Fast & Furious: Hobbs & Shaw في دور العرض من بطولة دواين جونسون “ذا روك” وجيسون ستاثام، وقد كشفت لنا إعلانات الفيلم عن تميزه بالكثير من الإثارة والأكشن، خاصة مع الكثير من مشاهد المطاردات المرعبة وفائقة الروعة.

بالمقطع الأول نجد ماكلارين 720S تنساب بين المرور المزدحم على طرقات لندن الضيقة بما يدفع رشاقتها لأقصى قدرة، بينما تمكن أبطال الفيلم مع فانيسا كيربي من الجلوس على مقعدي السائق بطريقة ما بينما يطاردهم شخصية الشرير الأساسية المحسن وراثياً بريكستون لور الذي يؤدي دوره ادري البا، والذي يستخدم دراجة نارية مستقبلية تذكرنا بمركبات فيلم Transformers.

خلال المقطع يقود شاو سيارة ماكلارين بين اثنين من الشاحنات الكبرى التي تقود عبر تقاطع رئيسي، لتبعه بريكستون عبر نزوله من على دراجته التي تصبح أقصر بما يكفيه للمرور تحت المقطورتين.

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بالمقطع الثاني نجد مطاردة أخرى، ولكن مع شاو سيارة دفع رباعية معدلة هذه المرة، في حين أن هوبز يقود شاحنة معدلة ذات مظهر عسكري لمزيد من الإثارة.

هذا وقد كشفت عدة مقاطع أخرى عن احتواء الفيلم على مشاهد لسيارات كلاسيكية سريعة يتم مطاردتها بواسطة هليكوبتر مطلقة للصواريخ، وهو ما يشير إلى أن هذا الفيلم سيقدم تجربة فريدة لعشاق الإثارة الفائقة، حيث سيبدأ عرض فيلم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw يوم 2 أغسطس حول العالم.