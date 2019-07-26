“بالصور” قصة أول سيارة صنعتها هيونداي: فورد كورتينا

الخليج ٣٦٥ نت – تأسست شركة هيونداي الكورية للسيارات في 1967، حيث لم تنتظر لفترة طويلة قبل أن تبدأ العمل على تطوير أولى سياراتها، وعلى الرغم من مدى معرفتنا بها وشهرتها حالياً، إلا أن أولى سياراتها حملت علامة شركة مختلفة تماماً، وهي الصانعة الأمريكية فورد.

عقدت هيونداي شراكة للتعاون مع فورد في تصنيع سياراتها، حيث قامت وقتها بتطوير فورد كورتينا لتكون رسمياً هي أول سيارات هيونداي.

أتى ذلك في 1968، بعد مرور 6 أشهر فقط على تأسيس الشركة الكورية، حيث توصلت هيونداي لاتفاقية مع فورد لجعل هيونداي هي المسؤولة عن تجميع سيارات فورد كورتينا.

Advertisements

خلال تلك الفترة، عملت هيونداي على تجميع مختلف أجيال فورد كورتينا وصولاً للجيل الخامس، حيث كانت فورد تصنع سياراتها وتشحنها إلى هيونداي في كوريا الجنوبية بغرض التجميع، وقد تميزت هيونداي بفضل تحقيقها أعلى رقم قياسي بين أي من منشآت تجميع فورد العالمية من خلال فارق الوقت ما بين تأسيس الشركة والتشغيل الكامل.

هذا وفي 1983 تمكنت هيونداي من الحصول على حقوق تصنيع سيارة خاصة بها مستندة على شاصيه كورتينا لتطلقها باسم هيونداي ستيلار والتي استبدلتها لاحقاً بسوناتا التي تعدُّ أشهر سيارات الصانع الكوري حتى يومنا هذا.