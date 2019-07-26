الخليج ٣٦٥ نت – قام سائق سيارات في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بإغضاب وإثارة استياء زوجين عقب سرقة سيارتهم أودي Q3 والرسم على الداخلية وكتابة رسالة لهم قبل ترك السيارة.
ويعتذر السارق في الرسالة عن سرقة السيارة ويسألهم: “لماذا تركتم المفاتيح في السيارة؟، والأسوأ من ذلك تبعاً لتقارير WCVB5 الإعلامية، تم تسريح الزوجة من عملها لنسيانها مستندات ضرورية داخل السيارة.
وتشمل الرسالة من السائق: “آسف لإزعاجكم.. احتجت لاقتراض السيارة لموقف حرج.. الحياة صعبة كما تفهمون!، المعذرة”، وقد وجدت السلطات داخل السيارة مخدر الماريجوانا وعدد من الرسومات على الداخلية وكلمات لا معنى لها مثل “أين مائي”، و”آسف”، و”مفقود!”.
وعندما عادت السيارة للزوجين اكتشفوا بعض الأشياء الناقصة مثل مقعد طفلتهم ومستندات العمل الضرورية التي أدت إلى تسريح الزوجة.
كانت هذه تفاصيل خبر لص يعيد السيارة لأصحابها ويترك رسالة لهم: “لماذا تركتم المفاتيح في السيارة؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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