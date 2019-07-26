“بالفيديو” فيراري 360 سبايدر تتحطم بالكامل بعد دهسها

الخليج ٣٦٥ نت – شهدت إحدى نسخ سوبركار فيراري 360 سبايدر نهايتها في الفلبين مؤخراً بعد أن تم تحطيمها بالكامل.

يأتي ذلك بعد أن بدأت الفلبين في فرض قوانين صارمة ضد مختلف الجرائم، ما يتضمن الاستيراد غير القانوني للسيارات إلى داخل البلاد، وهو ما يأتي نتيجة للجمارك والضرائب العالية على مثل هذه السيارات، وقد تم استيراد هذه السيارة على أنها قطع غيار وليست سيارة كاملة.

حسب الفيديو الذي تم نشره مؤخراً، تفتقد فيراري 360 واجهتها الأمامية والخلفية وأبوابها قبل تحطيمها، ما قد يكون قد تم الإستعانة به لأغراض تتعلق ببيع هذه القطع كخردة، ليتم لاحقاً دهسها عبر بلدوزر ضخم بكل سهولة.

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هذا ويذكر أنه خلال الأعوام القليلة الماضية، عملت الحكومة الفلبينية على تدمير نسخ مختلفة من سيارات مرسيدس بجانب واحدة من سيارات بورش 911 GT3 في محاولة للتصدي للمهربين.