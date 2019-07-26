“بالفيديو” رد فعل سريع من سائق أجرة لإنقاذ طفلين من الأذى في الصين

الخليج ٣٦٥ نت – انتشر مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة بأحد الطرق بمدينة ييشينغ في مقاطعة خوبي الصينية، يُظهر رد فعل سريع وشجاع من سائق أجرة صيني، أنقذ به طفلين من الأذى.

وفي التفاصيل، فقد أظهر الفيديو تحرك سيارة من دون سائق في منحدر وكان بداخلها طفلان، وهنا جاء دور السائق فخرج سريعاً من سيارته وركض نحو السيارة وقفز داخلها وأوقفها قبل أن تصطدم بمنطقة أشجار في اللحظات الأخيرة.