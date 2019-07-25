لماذا منعت اليابان سفر ولي العهد وابنه على متن الطائرة نفسها؟

الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما تنفرد اليابان بمجموعة من القوانين والعادات والتقاليد المنفردة والغريبة في بعض الأحيان عن باقي دول العالم، أحد هذه التقاليد الغريبة هي منع الحكومة اليابانية سفر ولي عهد اليابان الأمير فوميهيتو، وابنه الأمير هيساهيتو، على متن طائرة واحدة، وإجبارهم على السفر على متن طائرتين منفصلتين.



يرجع هذا القرار إلى أسباب أمنية تتعلق بتأمين حياتهما ووراثة العرش الإمبراطوري، حتى إذا وقع حادث ما للطائرة لا يقتل كلا الوريثين الوحيدين (ولي العهد وابنه) للعرش الإمبراطوري الياباني في نفس الوقت.



وذكرت الديلي ميل أن القوانين اليابانية تشترط تولي الأمراء الذكور فقط العرش الإمبراطوري الياباني، وحيث أنه لا يوجد حالياً إلا ولي العهد الأمير فوميهيتو 53 عامًا، وابنه الأمير هيساهيتو 12 عامًا من الأمراء الذكور، فإنهم بذلك الوريثين الوحيدين في خلافة عرش اليابان، فلابد من الحفاظ على حياتهما، وهو ما يوجب سفرهما على متن طائرتين مختلفتين.



وأضافت الصحيفة، أن الأمير هيساهيتو هو الحفيد الوحيد لجده الإمبراطور أكيهيتو، والطفل الذكر الوحيد في العائلة، لأن عمه الإمبراطور ناروهيتو لم ينجب ذكورًا، بل أنثى واحدة، وبعد والده الأمير فوميهيتو ولي العهد، سيكون هيساهيتو حاملاً الشعلة للإمبراطورية اليابانية التي تعد من الأقدم في العالم.