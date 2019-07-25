“بالفيديو” شاهد عملية تنظيف وتلميع سيارة فورمولا 1

الخليج ٣٦٥ نت – تنظيف وتلميع سيارتك قد تكون عملية مرهقة للغاية للبعض، خاصة إذا أردت القيام بها بالشكل الصحيح، ولكن ماذا عن التعامل مع سيارات سباق فورمولا 1؟.. خبير تنظيف السيارات لاري كوسيلا من قناة AMMO NYC صور فيديو أثناء عمله على سيارة سباق مكلارين MP4-19B خاصة.

قد تظن للوهلة الأولى أن الأمر غير مرهق لأن السيارة ليس فيها سطوح كثيرة، ولكن العكس صحيح لأن معظم التنظيف والتلميع يتم باليد وبدقة عالية.. وتبدأ العملية بالتنظيف التقليدي للسيارة ولكن بدلاً من استخدام صابون غسيل السيارات المعتاد وخرطوم، يتم استخدام رغوة تنظيف خاصة لإزالة الاتساخات.

بعد هذه الخطوة تظهر عيوب السيارة الحقيقية، ولكن ليس بإمكانك هنا غسلها وضبط الطلاء بالطرق المعتادة مع أي سيارة أخرى، لأن سيارات فورمولا 1 تأتي بألواح أبواب نحيفة بعض الشيء في محاولة لخفض وزنها قدر الإمكان، ما يعني خطوة إزالة الطلاء نفسه أثناء عملية التنظيف.

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كما نرى في الفيديو، قام لاري كوسيلا باختبارات متعددة لقياس الطرق الأمثل للتعامل مع الطلاء الخفيف وجسد السيارة، وبسبب خفة الطلاء نرى خدوشات كثيرة بسبب دخول وخروج السائق منها باستمرار.. بإمكانكم الاطلاع على العملية كلها في الفيديو المرفق.