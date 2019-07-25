اسعار لكزس LX570 الجديدة البنزين والديزل لدى عبداللطيف جميل

الخليج ٣٦٥ نت – تجربة قمنا بها في سيارة لكزس الفاخرة LX570 وقمنا ايضاً بالإجابة على اسئلة المتابعين التي ارسلوها لنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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الأسعار:

السيارة راح تتوفر عند عبد اللطيف جميل وكيل لكزس في السعودية وعبر شبكة من الموزعين المعتمدين حول المملكة وتقدر تستأجرها ايضاً من الوفاق لتأجير السيارات اجهزة ابل – اجهزة اندرويد، بالنسبة لسعرها فهي تجي بثلاث فئات:

LX450d ديزل بسعر 416,535 ريال

LX 570 SS سبورت بسعر 443,730 ريال

LX 570 Black إصدار بلاك ايديشن الخاص بسعر 467,355 ريال

مع ضمان للمصنع مدة ٣ سنوات او ١٠٠ الف كيلو متر

الأبعاد

الطول: 5210 ملم

العرض: 1980 ملم

الارتفاع: 1865 ملم

الألوان

أبيض لؤلؤي كريستالي رمادي زئبقي مايكا تايتانيوم سونيك أسود أسود نجمي جرافيت بيج أملس معدني ديب بلو ميكا

المحرك

V8 سعة 5.7 لتر بكامة علوية مزدوجة وتقنية توقيت الصمام المتغير مع التحكم الذكي المزدوج لتحسين معدل كفاءة استهلاك الوقود

قوة: 362 حصانًا / 5600 دورة في الدقيقة

عزم: 530 نيوتن.متر/ 3200 دورة في الدقيقة

ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات

خزان وقود مزدوج سعة 138 لترًا ( 93 + 45)

مميزات الخارجية

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الإطارات والعجلات: مقاس 275 / 50 آر 21

مصابيح LED أمامية ثلاثية بنظام إضاءة أوتوماتيكي بعيد المدى

مصابيح ضباب خلفية

فتحة سقف أوتوماتيكية مظللة

تحكم كهربائي في طي المرآتين الجانبيتين المزودتين بنظام تدفئة وذاكرة للوضع المفضل لهما وخاصية الميل لأسفل عند الرجوع للخلف لتحسين الرؤية وإنارة ذكية في المساء مع كاميرا لعرض صورة أوضح على شاشة الترفيه المعلوماتي

مصابيح LED بالأبواب مع شعار لكزس مضئ

بفئات سبورت بلس وسوبر سبورت وكيرو الأعلى، مصابيح LED جانبية لتحسين الإضاءة بالمنعطفات

بفئات سوبر سبورت وكيرو الأعلى، مصد أمامي وشبك مختلف الشكل مع جناح خلفي مع مصابيح LED للأبواب بشعار S

بفئة كيرو العليا، مقابض الأبواب الخارجية وقضبان السقف وحليات الأبواب الجانبية باللون الأسود.

أنظمة السلامة

نظام كبح مانع لانغلاق العجلات

تحكم نشط في السحب

نظام معزز للكبح

توزيع إلكتروني لقوة الكبح

تحكم في ثبات السيارة

مساعد بصعود التلال

مثبت سرعة تقليدي بفئة كلاسيك الأقل ومثبت متكيف مع كل السرعات بالفئات الأعلى

مكابح مانعة للانغلاق لكل التضاريس

ديفرنشل “تورسن” محدود الانزلاق

تحكم نشط في الارتفاع مع نظام تعليق متكيف ومتغير

وضعية للتضاريس المتعددة مع 4 كاميرات

نظام تحكم في الزحف ( 5 سرعات) + مساعد للاستدارة فوق الطرق الوعرة

شاشة مراقبة خلفية برؤية بانورامية وزاوية واسعة

مساند رأس نشطة للمقاعد الأمامية لتحسين حماية الرأس

مانع لتدوير المحرك للحماية من السرقة مع جهاز إنذار

نقاط تثبيت لمقاعد الأطفال في الخلف موافقة لمعايير الآيزو فكس

وسائد هوائية بنظام التثبيت الإضافي لحماية أفضل

وسادتان هوائيتان في الأمام للسائق والراكب الأمامي

وسائد هوائية ستائرية واقية في الأمام والخلف

وسادتان هوائيتان لحماية ركبة السائق والراكب الأمامي

وسادتان هوائيتان جانبيتان للسائق والراكب الأمامي

وسادتان هوائيتان جانبيتان في الخلف

تحكم لمنع انحراف المقطورة أو أي شئ يتم سحبه بالخلف

نظام تنبيه لضغط هواء الإطارات

نظام تقليل الإصابة بفقرات العنق بعد الارتداد عن المقاعد بالحوادث

بفئات سبورت بلس وسوبر سبورت وكيرو الأعلى، مساعد عند تغيير حارة السير مع مراقبة للنقطة العمياء بالمرآتين الجانبيتين والتنبيه من السيارات العابرة عند الرجوع للخلف، إضافة إلى مكابح وأحزمة أمان للسلامة قبل التصادم ونظام للسلامة قبل التصادم

بفئات سوبر سبورت وكيرو الأعلى، ممتصات صدمات عالية الأداء

التقنيات والرفاهية

نظام ملاحة ودعم بطاقات الذاكرة الخارجية عبر شاشة نظام الترفيه المعلوماتي من نوع TFT قياس 12.3 بوصة عالية الدقة برؤية إلكترونية متعددة

شاشة عدادات رقمية 4.2 إنش

مرآة خلفية ذاتية التعتيم مع كاميرا بعيدة المدى لعرض زاوية الرؤية الخلفية على الشاشة

زخارف كرومية جانبية

واقي لعتبة المصد الخلفي

إنارة للأرضية عند فتح الأبواب

نظام إنارة عند الدخول مع مصابيح إضاءة لأسفل بالمرآتين الجانبيتين

مكابح انتظار كهربائية

مفتاح لاختيار وضعيات القيادة

إمكانية إجراء الاتصالات بالأوامر الصوتية

إرشاد صوتي ونصي باللغتين العربية والإنجليزية

مقبس لتوصيلات iPod + USB

مكيف هواء متعدد المناطق يشمل 28 فتحة تهوية بأزرار تحكم مستقلة في الأمام والخلف

غلق آلي سلس للباب الخلفي

مسَّاحات أمامية وخلفية متقطعة الضربات تعمل عند استشعار هطول الأمطار

عجلة قيادة قابلة لتغيير الوضعية مع ذاكرة لحفظ الوضع المناسب حسب كل سائق

بفئات سبورت بلس وسوبر سبورت وكيرو الأعلى، حزمة خشب أصلي وتطعيمات خشبية وكسوة جلدية لعجلة القيادة ومقبض ذراع ناقل الحركة بجانب إنارة على عتبات الأبواب الخلفية والمرآتين الخارجيتين والعتبات الجانبية مع ذراعان لتغيير السرعة على عجلة القيادة

تشغيل المحرك عن بعد

صندوق تبريد للمشروبات بالمقصورة

نظام دخول ذكي وزر ذكي لتشغيل / إيقاف المحرك

المقاعد

تحكم كهربائي في تعديل 10 وضعيات بمقعد السائق مع ذاكرة لثلاث وضعيات

وسادة قابلة للاستطالة مع تحكم كهربائي في وسادة راحة أسفل الظهر

إمكانية التعديل اليدوي في إنحناء مقاعد الصف الثاني والرفع لأعلى كهربائيًا

تحكم كهربائي جزئي في طي ورفع مقاعد الصف الثالث لأعلى

بفئة كلاسيك الأقل، نظام تهوية بالمقعدين الأماميين مع كسوة جلدية للمقاعد

بفئات سبورت بلس وسوبر سبورت وكيرو الأعلى، مكيف هواء – بخاصية التهوية بمقاعد ( السائق + الراكب الأمامي + الخلف) مع كسوة جلدية فاخرة، م

مفتاح تحكم في مسند الذراعين بمقعد الصف الثاني

مظلات للشمس – (بتحكم يدوي للمقعد الخلفي)

نظام الترفيه

نظام موسيقي فاخر بتقنية الصوت المحيطي عبر 9 سماعات وشاشة خاصة للتحكم به مع مشغل DVD بفئة كلاسيك الأقل

بفئات سبورت بلس وسوبر سبورت وكيرو الأعلى، نظام موسيقي فاخر من مارك ليفنسون بنظام بث محيطي عبر 19 سماعة مع مُشغِّل اسطوانات DVD وراديو ، إضافة لدعم تشغيل ملفات MP3 وWMA مع نظام ذكي يحدد مكان المستمع ويضبط الإعدادات حسب موقعه داخل السيارة للحصول على تجربة صوتية محيطية مميزة

نظام ترفيه خلفي مكون من شاشتين 11.6 بوصة بدقة عالية على مسندي رأس المقعدين الأماميين مع سماعتين للرأس

صور: