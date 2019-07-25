عرض الصيف من المجدوعي على تقسيط هيونداي سوناتا 2019

الخليج ٣٦٥ نت – يقدم المجدوعي هيونداي أفضل عروض السيارات، فأسعار المجدوعي في الصيف غير! السيارة المشمولة في العرض: سوناتا بقسط شهري يبدأ من 1,299 ريال سعودي فقط! مزايا العرض: بدون دفعة أولى.

بدون مصاريف إدارية.

الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل. صورة العرض:

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