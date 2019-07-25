كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيرادات تسلا تنمو من جديد لكن الشركة مازالت تعاني من الخسائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت إيرادات تسلا إلى 6.35$ مليار خلال الربع الثاني من العام 2019 لتساهم بتقليل فجوة الخسائر مقارنة مع الفترة السابقة.

أصدرت شركة تسلا تقريرها المالي للربع الثاني من العام الحالي 2019، وقد أظهرت فيه تحقيقها إيرادات بقيمة 6.35$ مليار مقارنة مع 4.5$ مليار في الربع الأول من هذا العام، وذلك بعد تسليمها 95,356 سيارة كهربائية خلال الربع الأخير ليكون رقمًا قياسيًا بالنسبة لمبيعات الشركة. لكن هذه الإيرادات صاحبها صافي خسائر بنحو 408$ مليون خلال نفس الفترة.

كانت الشركة قد واجهت خسائر بنحو 700$ مليون خلال الربع الأول، لكن هذه الخسائر تقلصت بعدها لتصل 408$ مليون.

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وهو ما يعني أن تسلا استطاعت تحقيق تقدمًا ملحوظًا في طريقها لتحقيق الأرباح خلال الفترة القادمة مع نمو إيراداتها.

وتقول تسلا أنها في طريقها لتحقيق صافي أرباح خلال النصف الثاني من العام الحالي، أي أنها ستتجاوز قضية الخسائر المتتالية التي شهدتها لفترة طويلة بالرغم من نمو إيراداتها المتباين. حيث أنها تسعى لبيع 360,000 سيارة إلى 400,000 سيارة خلال مع نهاية العام الحالي للوصول لمبتغاها.

وربما لا يكون الأمر سهلًا، لكن الشركة تأمل من تصنيع طراز Model 3 من سياراتها في الصين لتحقيق تلك النقلة.

يُشار أن النتائج جاءت أقل من المتوقع بالنسبة لخبراء ووال ستريت، ما ساهم بتهاوي أسهم تسلا بعد تقريرها المالي.