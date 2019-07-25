لماذا تتعمد ناسا تحطيم الطائرات في منشأة سرية؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر وكالة ناسا من أشهر الوكالات الحكومية في دول العالم، وهي وكالة حكومية مسؤولة عن البرنامج الفضائي للولايات المتحدة، كما أنها مسؤولة عن الأبحاث المدنية والعسكرية الفضائية طويلة المدى، ويعود له الفضل في كثير من الاستكشافات الفضائية، وتمتلك ناسا أيضاً الكثير من المنشآت البحثية والعسكرية السرية التي لا يعلم عنها أحد.

لكن مع مرور الزمن يتم الكشف عن بعض هذه المنشآت السرية، ويتم إزالة الستار عن أسرارها وغموضها، ومنها ما اكتشف حديثا، وهي منشأة خاصة تقع في ولاية فيرجينيا الأمريكية، مكونة من برج حديدي من 24 طابقا، مهمته تدمير الطائرات وإسقاطها من ارتفاع الـ24 طابقا المرتفع!



تسمى المنشأة باسم “ذا جانتري”، ولقد تم بناؤها عام 1965، ويرجع سبب بنائها في البداية إلى تدريب رواد الفضاء على الهبوط على القمر والسير عليه، حيث كانت المنشأة تستخدم لمحاكاة نظام الهبوط على سطح القمر، ولقد تدرب عليه بالفعل كل من رواد الفضاء باز ألدرين ونيل أرمسترونج.

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لكن بعد أن تم هجرها في عام 1973، أعيد استخدامها في اختبار نظام Emergency Locator Transmitter وهو الخاص بالطيران، حيث يتم إلقاء الطائرات من ارتفاع شاهق للتحطم، ومن ثم يتم تحديد مواقع الطائرات في حالات الطوارئ، والتعرف على طرق حمايته من التدمير في حال سقوط الطائرة.

بمعنى أن وكالة الفضاء الأمريكية تتعمد تدمير الطائرات من أجل التعرف على أفضل طريقة للحفاظ على نظام تحديد موقع الطائرات للوصول إليها في أسرع وقت حال سقوطها.