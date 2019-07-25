الخليج ٣٦٥ نت – تعاونت وكالة العيسائي للسيارات – وهي الوكالة الحصرية لسيارات ميتسوبيشي في المملكة – بالتعاون مع البنك الاهلي بتقديم أفضل عروض السيارات على سيارات ميتسوبيشي 2019، وتأتي هذه العروض بنظام التقسيط الشهري مع العديد من المميزات. السيارة المشمولة في العرض: ميتسوبيشي اوتلاندر 2019 الكروس اوفر ذات الحجم المتوسط ويأتي العرض على الفئة القياسية من السيارة. مميزات العرض: اذا كنت من عملاء البنك الاهلي والراتب محول من خلالهم فإن قيمة القسط الشهري تبلغ 1259 ريال

قيمة الدفعة الأولى بنسبة 0% من ثمن السيارة

الدفعة الأخيرة بنسبة 25% من ثمن السيارة

الرسوم الإدارية بنسبة 0% من مبلغ التمويل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض البنك الاهلي على تقسيط ميتسوبيشي اوتلاندر 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.