“بالفيديو” بعد اصطدامه بسيارة شرطة.. اكتشاف مخدرات بقيمة 523 مليون ريال مع تاجر مخدرات

الخليج ٣٦٥ نت – تسببت رعونة قيادة أحد تجار المخدرات في قبض رجال الشرطة عليه متلبساً بنقل مخدرات تبلغ قيمتها 523 مليون ريال في أستراليا.



تبدأ وقائع الحادثة في أحد ضواحي سيدني في أستراليا، حيث سجلت أحد كاميرات المراقبة لمركز شرطة مقطع فيديو ظهر به سيارة فان يقودها شخص بتهور كبير أدى إلى اصطدامه بسيارة تابعة لمركز الشرطة، وعلى الفور توجهت الشرطة للقبض عليه بتهمة القيادة المتهورة لكنه لاذ بالفرار.



لكن قامت الشرطة بمطاردته لمدة ساعة كاملة إلى أن تمكنت في النهاية من أن تقبض على سائق السيارة الفان، وفوجئت الشرطة عند تفتيش السيارة بالعثور على نحو 270 كيلوجراماً من مخدر “الميثامفيتامين”، تُقدر قيمتها بنحو 200 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 523 مليون ريال.

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وكشفت الشرطة للصحافة صوراً للمخدرات التي تم ضبطها، وكيف كانت معبأة في صناديق من الورق المقوى داخل السيارة.

وصرحت الشرطة لوسائل الإعلام أنه تم إلقاء القبض على السائق ووجهت له تهمتي نقل المخدرات والقيادة المتهورة تمهيداً لتقديمه إلى المحكمة.