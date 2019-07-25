الكشف رسميا عن ميتسوبيشي مونتيرو/باجيرو سبورت 2020

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت ميتسوبيشي الستار عن باجيرو سبورت 2020 فيس ليفت، والمعروفة في الشرق الأوسط باسم مونتيرو سبورت، ونلاحظ أهم تحديثات التصميم في المقدمة، بمصابيح أمامية وشبك جديد مشابه للغاية لتصميم تريتون\L200 بيك اب، والتي تم بناء مونتيرو سبورت عليها.

كما تأتي السيارة بغطاء محرك أكثر ارتفاعاً لإضافة مظهر أكثر جراءة للسيارة، وبالنسبة لباقي التصميم الخارجي فلا توجد تحديثات كبيرة باستثناء بعض التغييرات للمصد الخلفي، مع عجلات جديدة وجناج رياضي للسقف.

وننتقل للداخلية، والتي أصبجت أكثر راحة وجودة حسب تصريح ميتسوبيشي بفضل تحديث الكونسول الأوسط وإضافة منفذ كهربائي جديد لمكيف الهواء في الخلف ومساحة تخزينية جديدة أسفل مسند الذراع في الوسط، مع نظام معلومات ترفيهية جديد 8 إنش وشاشة قياس LCD بطول 8 إنش للوحة العدادات ونظام فتح وعلق الأبواب عبر الهاتف الذكي.

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وتستمر الـ SUV في الاعتماد على نفس محرك الديزل تيربو سعة 2.4 لتر بأربع سلندرات بقوة 181 حصان وعزم دوران 430 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي بـ 8 سرعات ونظام دفع رباعي.

مونتيرو سبورت الجديدة تم تدشينها في تايلاند مع الاستعداد لطرحها في 90 دولة حول العالم لاحقاً.