صندوق مفاتيح سيارات للأثرياء فقط.. من بنتلي

الخليج ٣٦٥ نت – هذا العام يمثل مرور 100 سنة على تأسيس بنتلي، وتحتفل الشركة البريطانية بهذه المناسبة بإطلاق العديد من الإصدارات الجديدة مثل إصدار مولسان W.O. من إبداع قسم مولينر، والذي تم صنعه تقديراً لمؤسس الشركة وولتر اوين وسيارته 8 Liter.

وتنوي الشركة صنع 100 نسخة فقط من هذا الإصدار، كل واحدة ستأتي بعدد من المزايا الخاصة، منها هذا الصندوق الجديد للمفاتيح، والذي يحمل شعار 1919-2019 عليه للاحتفال بالمئوية، مع صنعه من خشب الجوز الغامق الفاخر بتصميم مشابه للسيارة نفسها.

كما يحمل الصندوق داخله نسخة مصغرة لسيارة 8 Liter التاريخية وصور لم يُكشف عنها من قبل للسيارة وثلاثة مفاتيح، مع وثيقة أصالة موقعة شخصياً من رئيس بنتلي ادريان هولمارك، ورئيس تصميم مولينر، ستيفان سيلاف.

وبينما بدأ تاريخ بنتلي في 1919، تمتد جذور مولينر إلى القرن السادس عشر، حيث اشتهروا آنذاك بصنع عربات فاخرة مجرورة بالأحصنة، وقد بدأ الاثنان بالتعاون معاً في 1923 حيث صنعوا سيارة 3 Liter بمقعدين، وبعد 3 عقود، قامت مولينر ببناء سيارة R Type كونتيننتال، والتي مثلت الإلهام لكونتيننتال GT العصرية.