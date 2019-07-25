نيسان ستسرح 10,000 موظف بعد انهيار أرباحها بنسبة 90%

الخليج ٣٦٥ نت – تنوي نيسان تسريح ضعف عدد الموظفين مقارنة بالذي أعلنت عنه الشركة هذا العام كردة فعل لتدهور أرباح الشركة.

طبقاً لتقرير من رويترز، تنوي نيسان الإعلان عن انهيار أرباح الربع الأول من العام بـ 90% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، ما يمثل أسوأ تراجع في الأرباح في 10 أعوام لنيسان، ونتيجة لذلك، ستقوم الشركة بتسريح 10,000 موظف، منهم 4,800 أعلنت عنهم الشركة بالفعل في مايو، معظمهم خارج اليابان.

ويتوقع المحللون أن يتأثر مصنع نيسان البريطاني في Sunderland بشكل خاص، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإعلان الشركة مسبقاً عن عدم بناء موديل اكس تريل الجيل القادم هناك، كما تعاني الشركة من ضعف أرباحها في أمريكا عقب أعوام من الخصومات الكثيفة التي أعطت صورة رخيصة للعلامة وأدت إلى تراجع الطلب على موديلاتها.