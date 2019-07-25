كاديلاك سوبركار بشاصيه كورفيت C8 تظهر في صور تخيلية

الخليج ٣٦٥ نت – منذ عدة أعوام، انتشرت الشائعات عن نية كاديلاك إطلاق سوبركار تحمل علامتها، رغم عدم وجود أي خطط رسمية لذلك حتى الآن، ولكن بعد إطلاق شيفروليه كورفيت C8 ستينجراي، ظهرت صور تخيلية تتوقع شكل سوبركار كاديلاك في حالة استندت على C8.

يتوقع مصمم الصور التخيلية أن سوبركار كاديلاك ذات المحرك الوسطي ستتبع خطوط تصميم مختلفة عن كورفيت C8 ستينجراي، حيث أنها مستوحاة من SUV كاديلاك الكهربائية القادمة، وذلك نظراً لأن شاصيه كورفيت يأتي بخليط من الألمنيوم وألياف الكربون حول منطقة نفق وسطي متين يسمح بتغيير التصميم حسب تفضيلات كاديلاك في حالة وافقت شيفروليه على مشاركة الهيكل مع الشركات الأخرى لخفض تكاليف تطوير السوبركار وسطية المحرك.

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من الممكن أن تقدم كاديلاك سيارتها السوبركار مع محرك Blackwing V8 مزدوج التيربو 4.2 لتر، ولكن من المتوقع أن تستعير كاديلاك نفس محرك كورفيت C8 الأصلي من نوع LT2 V8 تنفس طبيعي 6.2 لتر بقوة 495 حصان وعزم 637 نيوتن.متر مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات مزدوج الكلتش.

أكدت كاديلاك بأنها ستعمل على تقديم سيارات كهربائية بالكامل أو ذات محركات احتراق داخلي فقط في المستقبل، أي أنه لا يوجد أي احتمال أن تأتي هذه السيارة مع محرك هايبرد بمولد كهربائي بجانب المحرك التقليدي، وهو ما يبدو منطقياً نظراً لأن جنرال موتورز تود أن تجعل كاديلاك هي علامتها الرائدة للسيارات الكهربائية، ما قد يشير أيضاً لاحتمال تقدم كاديلاك لسوبركار كهربائية مستقبلاً، ولكن لا يوجد أي تأكيدات حول ذلك بعد.