نخفيضات تصل إلى 200ألف جنيه على أسعار "ألفاروميو"

كتب: باسل الحلواني

كشفت مجموعة أبو غالي موتورز، وكيل علامة ألفا روميو الإيطالية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لطرازات 2019، والتي شهدت تراجعاً في أسعار 3 طرازات، بخصومات تصل إلى 200 ألف جنيه.

ووفقاً للقائمة السعرية فإن التخفيضات طالت طرازات"جوليتا" الهاتشباك، و"جوليا" السيدان العائلية، و"ستيلفيو" الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

ووفقاً لقائمة "أبوغالي"، فإن أسعار الفئة الأولى من ألفا روميو "جوليتا" هاتشباك المزودة بمحرك توربيني سعة 1.4 لتر، تراجعت إلى إلى 389.000

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جنيه بعد أن كان سعرها الرسمي 459.000 جنيه، بفارق 70 ألف جنيه.

كما انخفضت أسعار الفئة الأولى من "جوليا" السيدان المزودة بمحرك سعة 2.0 لتر المعزز بشاحن هواء تيربو بواقع 140.000 جنيه، وبذلك يصبح سعرها الرسمي 635.000 جنيه بدلاً من 775.000 جنيه.

بينما انخفضت أسعار الفئة الثانية highline من "جوليا" نحو 155.000 جنيه، لتباع بسعر رسمي 695.000 جنيه بدلاً

من 850.000 جنيه.

وشهدت ألفا روميو ستيلفيو الرياضية متعددة الاستخدامات المزودة بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر، خصماً بلغ نحو 204.000 جنيه من سعرها لتباع بـ895.000 جنيه، بدلاً من مليون و99 ألف جنيه.

فيما استقرت أسعار ألفا روميو "ميتو" هاتشباك 2019 التي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات عند 399.000 جنيه، كما لم يطرأ تغيير على أسعار الفئة الثانية من "جولياتا" لتباع بنفس سعرها المقدر بـ595.000 جنيه، وبالمثل لم يتغير سعر الفئة الكاملة من "جوليا" التي تباع بمليون و850 ألف جنيه، كما استقر سعر الفئة الأعلى من "ستيلفيو" عند مليونين و100 ألف جنيه.