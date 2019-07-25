“بالفيديو” شاهد السيارة التي تلقاها فان ديزل كهدية في عيد ميلاده

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك شخصية دومينيك توريتو التي يؤديها فان ديزل في سلسلة أفلام Fast and Furious عشق هائل للسيارات الكلاسيكية العضلية من دودج، ولكن يبدو أن الممثل ذاته يمتلك العشق والشغف ذاته.

نظراً لذلك، عندما كان فريق عمل فيلم Fast & Furious 9 الذي يتم تصويره حالياً يحتفلون بعيد ميلاد فان ديزل بعد بلوغه 52 عاماً، قرروا أن يتشاركوا سوياً كي يقدموا له هدية خاصة جداً.

تم نشر فيديو خاص عبر حساب فان ديزل على انستقرام يظهر به الممثل أثناء احتفاله بعيد مولده أمام طاقم العمل مع المخرج جوستين لين، حيث ألقى الأخير خطاب قصير ليظهر بعدها مباشر صوت تشغيل محرك سيارة عضلية على مسافة قريبة، ليتم تقديمها إلى فان ديزل بعدها بعدة ثوان.

تعد هذه سيارة عضلية خاصة للغاية، حيث أنها من نوع دودج تشارحر تانترام 1970 التي تم تعديلها من قبل شركة SpeedKore Performance للسيارات عالية الأداء منذ عامين، حيث من الواضح قيام فريق عمل الفيلم بشرائها لإهدائها لفان ديزل.

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تأتي دودج تشارجر تانترام مع محرك Mercury Marine للسباقات 9 لتر مزدوج التيربو بقوة مذهلة قدرها 1650 حصان مع ناقل يدوي 6 سرعات ومحور خلفي خاص من فورد.

هذا وما يميز هذه السيارة هو مدى الإنتباه للتفاصيل في كافة أرجائها، حيث تتمتع بخارجية من ألياف الكربون مع مقصورة داخلة محدثة عبر إضافة مقاعد جلدية فاخرة مع العديد من الزخارف المغطاة بجلد الكانتارا وألياف الكربون.