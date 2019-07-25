السفر بالهايبرلوب على سرعة 1200 كم/س قريباً في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أجرت هيئة المدن الاقتصادية بالتعاون مع شركة فيرجن “هايبرلوب وان”، دراسة جدوى حول إمكانية استضافة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية نظام النقل عالي السرعة.

وقد تم توقيع هذه الاتفاقية أول أمس خلال زيارة وفد الهيئة لمبنى الابتكار التابع لشركة فيرجن “هايبرلوب وان” في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتضمنت الاتفاقية مركزاً للأبحاث والتطوير وورشة لإنتاج عربات هايبرلوب التي ستجعل السفر بين الرياض وجدة يستغرق فقط 76 دقيقة، على سرعة 1200 كم/ساعة.

وبالتأكيد سيسهم المشروع الجديد في ايجاد 6 آلاف فرصة عمل في مجال التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى العديد من الابتكارات التي اطلع عليها وفد الهيئة ومنها: مروحية تعمل بمبدأ الرفع المغناطيسي، ونظام الرفع المغناطيسي الدوار.