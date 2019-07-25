سيارات رنج روفر قد تستخدم محركات بي ام دبليو

الخليج ٣٦٥ نت – خلال الشهر الماضي، أعلنت بي ام دبليو وجاكوار لاندروفر عن شراكة جديد، والتي ستركز على التطوير المشترك للجيل التالي من المحركات الكهربائية والإلكترونيات والنواقل الخاصة بها.

تنص الشراكة على وجود فريق مشترك من الخبراء التابعين للعلامتين في مدينة ميونيخ الألمانية مهمتهم تطوير الجيل الخامس من المحركات الكهربائية أكثر، مع احتمالية توسيع الشراكة لتشمل محركات البنزين والديزل والهايبرد.

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حسب مجلة WardsAuto، من الممكن أن تبدأ مجموعة جاكوار لاندروفر باستخدام محركات بنزين بي ام دبليو مع أو بدون مولدات كهربائية بعدة طرازات مستقبلية، مما يسمح للمجموعة البريطانية بتخفيض استثماراتها في البحث والتطوير بمجال محركات الاحتراق الداخلي لأجل التركيز على المحركات الكهربائية، في حين ستعمل بي ام دبليو على زيادة معدل إنتاجها للمحركات.

لم يتم تأكيد أي من هذه المعلومات بعد ودون ذكر أي محركات ستستخدم في أي طرازات مستقبلية من جاكوار لاندروفر، ولكن بعض التقارير تشير لكون جاكوار F-Type المحدثة قد تأتي مع محرك V8 مزدوج التيربو 4.4 لتر من بي ام دبليو، في حين أكد أحد المتحدثين باسم جاكوار لاندروفر عدم نية شركته التوقف عن تصنيع محركات 4 و6 سلندر بنزين وديزل.