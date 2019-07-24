“بالفيديو” سيارات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات قريباً في شوارع المملكة والإمارات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة “نون” للتجارة الإلكترونية في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، عن توقيعها اتفاقاً مبدئياً مع شركة “نيوليكس الصينية”؛ لتوفير سيارات ذاتية القيادة لتوصيل البضائع في كل من المملكة والإمارات.
ومن الشروط والمواصفات التي تراعيها شركة “نيوليكس” عند تصنيع تلك السيارات، هو ضرورة مناسبتها مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة خلال فصل الصيف بمنطقة الخليج العربي.
وأوضحت “نون” أنها ستركز على “التوصيل للميل الأخير” في عدد من المناطق المختارة بأبوظبي ودبي خلال الأسابيع المقبلة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد بدء التجربة في المملكة إلى الآن.
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