“بالصور” الحافلات الجديدة موديلات 2020 وصلت لشركات النقل

الخليج ٣٦٥ نت – انضمت دفعة جديدة من الحافلات موديلات 2020 لأسطول حافلات عدد من شركات النقل التابعة للنقابة العامة للسيارات؛ وذلك لخدمة عملية نقل وتفويج الحجيج. ويأتي تجديد أسطول الحافلات بهدف التطوير من أساليب عملية النقل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتزويدها بالتقنيات الحديثة ووسائل الراحة؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030. وإليك صور هذه الحافلات الجديدة:

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