ما مدى التزام منافذ بيع زيوت السيارات والإطارات والبطاريات بأنظمة حماية المستهلك؟ التجارة توضح

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة التجارة والاستثمار أن فرقها الرقابية قامت بجولات تفتيشية خلال الأيام الماضية على الأسواق؛ للرقابة على منتجات فلاتر زيوت السيارات والإطارات والبطاريات وزيوت المحركات، وشملت هذه الجولات 3117 منشأة تجارية بمختلف مناطق المملكة.

وأظهرت النتائج التزام 2875 منشأة بالأنظمة أي بنسبة 92% من إجمالي المنشآت التي تم تفتيشها، وبلغ إجمالي المنشآت غير الملتزمة 242 منشأة تجارية بنسبة 8%، وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحرير مخالفات فورية بحقها وتم استدعاء المسؤولين عنها لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية.

وتراوحت المخالفات ما بين عدم وجود بطاقة السعر، وعرض أو بيع منتجات منتهية الصلاحية “كالإطارات المستعملة وزيوت محركات السيارات وفلاتر زيوت السيارات والبطاريات”، واختلاف البيانات التجارية، والامتناع عن إعطاء فاتورة.

وما زالت الفرق التفتيشية مستمرة في التحقق من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات يتم ضبطها.