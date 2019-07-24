“بالفيديو” بدأ تطبيق نظام الركن التلقائي في متحف مرسيدس

الخليج ٣٦٥ نت – تمكن مرسيدس بالتعاون مع شركة بوش الألمانية مؤخراً من الحصول على أول موافقة في العالم لتقنيات القيادة الذاتية من المستوى الرابع، وذلك فيما يخص نظام ركن السيارات الذاتي.

تم تشغيل النظام الجديد في مرآب متحف مرسيدس بمدينة شتوتجارت الألمانية، ما يسمح للسائقين بالخروج من سياراتهم داخل المرآب ثم الخروج منها مع استخدام هواتفهم الذكية لأمر السيارة بأن تركن نفسها، قبل أن تقود السيارة ذاتها لرقعة الركن المخصصة لها دون أي تحكم من السائق.

رغم بساطة العملية، إلا أنها تستلزم وجود مستشعرات خاصة مطور من قبل بوش بالمرآب، وتعمل هذه المستشعرات على مراقبة مسار القيادة داخل المرآب وما يحيط بالسيارة لإرشاد السيارة التي تعمل بدورها على تفادي العقبات التي تعرف بوجودها عبر المعلومات القادمة من المستشعرات، ويمكن للسائق لاحقاً دخول المرآب وطلب سيارته مرة أخرى عبر هاتفه كي تأتي إليه.

بدأ تطوير هذه التقنية في 2015، في حين تمت أول تجربة في 2017 مع بدء إتاحة الاختبارات بشكل موسع أكبر مع سائق احتياطي في 2018، ولكن حالياً أصبحت الخدمة جاهزة كي تعمل دون أي تدخل بشري، وقد حصلت مرسيدس وبوش على موافقة السلطات لتطبيق التقنية في متحف مرسيدس بمدينة شتوتجارت حالياً.