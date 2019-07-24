"توتال إيجيبت" توقع اتفاقية شراكة مع "دايناميكس للتوزيع" لتوريد زيوت محركات لـ"فيات" و"ألفا روميو"

كتب: باسل الحلواني
وقعت توتال إيجيبت اتفاقية جديدة مع شركة دايناميكس للتوزيع لتوريد زيوت المحركات لسيارات فيات وألفا روميو.
وتأتي هذه الشراكة بعد أن أصبحت داينامكس للتوزيع وكيلا حصريا للعلامات التجارية فيات وفيات بروفيشنال وألفا روميو في مصر للمبيعات وخدمات ما بعد البيع.
وتعد هذه الاتفاقية بداية لشراكة جديدة بين توتال مصر ودايناميكس للتوزيع، وتؤكد على تواجد توتال إيجيبت القوي في السوق المصرية، كما تعكس ثقة المستثمرين والعملاء في قطاع السيارات بالشركة.
ومن خلال هذه الاتفاقية، تقوم توتال إيجيبت بتوريد زيوت TOTAL QUARTZ 0W-30 لداينامكس للتوزيع والمصممة خصيصاً لمحركات فيات. ويعد هذا الجيل الجديد من زيوت التشحيم المزودة بتقنية Age Resistance عبارة عن تركيبة متقدمة تعزز من خصائص مقاومة الأكسدة في زيت المحرك، مما يوفر حماية قصوى ضد تكوين الصدأ وتآكل المحرك.
تمتلك شركة داينامكس للتوزيع كيانًا قويًا ولديها خبرة واسعة تفوق 30 عامًا فيمجال السيارات مع سجل حافل في عمليات مبيعات السيارات والتوزيع وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار.
وقال أحمد أيوب، مدير التسويق والزيوت في توتال إيجيبت: "توفر لنا الاتفاقية الجديدة مع داينامكس للتوزيع فرصة متميزة لتوريد زيوت تشحيم توتال لسيارات فيات وفيات بروفيشنال وألفا روميو. كما أنها تعزز تواجدنا القوي في السوق المصري من خلال داينامكس للتوزيع، إحدى الشركات الرائدة في مجال السيارات".
وأكد "أيوب"، على توافق الجيل الجديد من زيوت QUARTZ بتقنية Age Resistance مع محركات السيارات المتميزة مثل فيات وألفا روميو يضمن أداءً استثنائيًا وجديرًا بالثقة.
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