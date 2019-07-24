كاديلاك اسكاليد 2021 تظهر داخليتها بوضوح في صور تجسسية

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل كاديلاك على تطوير اسكاليد الجيل القادم حالياً، وقد ظهرت نسخة اختبارية مموهة بكثافة في ديسمبر 2018، ومؤخراً ظهرت صور تجسسية لداخلية السيارة، أو هذا ما اعتقد الكثيرون، حيث رأينا شاشة معلومات ترفيهية صغيرة، والتي أثارت دهشة البعض لأن التقارير أكدت أن اسكاليد القادمة ستحصل على شاشة كبيرة.

في هذه الصور الجديدة لداخلية اسكاليد نرى بالفعل شاشة أكبر حجماً داخل لوحة القيادة، ويبدو واضحاً الآن أن الصور السابقة لداخلية اسكاليد كانت في الواقع داخلية جمس يوكون دينالي، والتي وضعتها كاديلاك عمداً داخل بعض نسخ اسكاليد الاختبارية لحين تجهيز الداخلية الرسمية لاسكاليد لاحقاً، والتي نراها الآن.. ويُذكر أن سوبربان ويوكون واسكاليد جميعاً يشتركون في نفس الأساسات، ما يفسر استخدام داخلية يوكون في اسكاليد القادمة.

للوقت الحالي، نرى أن الصور الجديدة للداخلية تتفق مع التقارير التي قرأناها عن الشاشة اللمسية الكبيرة، وبينما تظل معظم عناصر التصميم مموهة، نلاحظ أن الشاشة مدمجة في لوحة القيادة بشكل مشابه للمقصورات الرقمية لعدد من موديلات مرسيدس، مع زخرفات خشبية أسفل الشاشة.

من المتوقع كشف الستار عن كاديلاك اسكاليد الجديدة العام القادم كموديل 2021 فتابعونا للمزيد من التسريبات والمعلومات عن الـ SUV الفاخرة.

الداخلية:

الخارجية:

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الشكل المتوقع: