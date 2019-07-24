في إطار مساعيها الدائمة لتطوير خدماتها، الجميح للسيارات تفتتح معرض جديد لسيارات كاديلاك في جدة

الخليج ٣٦٥ نت – في إطار استراتيجية شركة الجميح للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات كاديلاك في المملكة، لتطوير معارضها وتعزيز تواجدها الجغرافي بما يجعلها أقرب إلى عملائها، افتتحت الشركة مؤخرا معرضاً حديثاً لسيارات كاديلاك في مدينة جدة.

وقد صمم المعرض الجديد، الواقع على طريق المدينة المنورة في مدينة جدة، بأسلوب عصري وجذاب، وبمساحة أجمالية تقدر بـ 1340 متر مربع، مقسمة الى طابقين. ويشمل الطابق الأول من المعرض صالة عرض مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات التي توفر كافة المعلومات والمواصفات للزوار، وتقدر مساحة الصالة بـ 840 متر مربع، وطاقة استيعابية تصل الى تسعة سيارات. أما طابق الميزانين، فتبلغ مساحته بـ 500 متر مربع، ويتكون من مكاتب إدارية متكاملة.

وشهد المعرض الجديد التواجد الأول لسيارة كاديلاك الجديدة CT6 2019، والتي كشفت عنها الشركة في معرض “اكسس” الدولي للسيارات الفاخرة، الذي أقيم مؤخراً في مدينة جدة.

وبهذه المناسبة أكد الشيخ وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذي للعمليات والتشغيل في شركة الجميح للسيارات، بأن افتتاح المعرض الجديد يأتي وفقاً لاستراتيجية تطويرية موضوعة تشمل افتتاح معارض ذات مواصفات عالمية في أسلوب وتقنيات عرض السيارات، لتوفر للعملاء كافة التسهيلات في الاختيار والمفاضلة بين السيارات الموجودة امامهم.

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وأضاف الشيخ وليد الجميح قائلا: ” كما يعلم الجميع بأن شركة الجميح للسيارات هي من الشركات الرائدة والعريقة في مجالها في السوق السعودي، وعليه فنحن نحرص دائما على مواكبة التطورات الجديدة في عالم السيارات، والتطوير المستمر للخدمات التي نقدمها لعملائنا الكرام، سواءً في معارضنا أو في خدمات ما بعد البيع.”

يذكر بأن معرض كاديلاك الجديد يقع إلى جانب معرض الجميح لسيارات جي ام سي وشفروليه على طريق المدينة المنورة في حي الفيصلية في جدة.