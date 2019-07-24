كيا سبورتاج SUV كوبيه تظهر في تصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – معظم السيارات التي يُطلق عليها “SUV كوبيه” هي منتجات فاخرة من شركات مثل بي ام دبليو ومرسيدس وبورش ولامبورجيني وغيرهم، ولكن حتى الشركات غير الفاخرة بدأت بدخول هذه الفئة الجديدة نسبياً، حيث رأينا تويوتا C-HR أو فولكس فاجن أطلس كروس سبورت القادمة.

رينو اركانا هي مثال جيد أيضاً لكروس اوفر كوبيه غير فاخرة، ولكن السيارة الفرنسية لن تكون متوفرة في الكثير من الأسواق مثل بي ام دبليو X4 او اودي Q8.. ولكن هل تعلمون أي سيارة قادرة على هذه الانتشار؟، نسخة كروس اوفر-كوبيه لكيا سبورتاح 2020 المحدثة.

في الصور المرفقة ترون رسومات توقعية لشكل سيارة كهذه بسقف مائل وتصميم جديد لخلفية سبورتاج بباب خلفي مشابه لموديل بروسيد، ما يعطي السبورتاج مظهراً أقرب للهاتشباك مقارنة بالـ SUV، وهو تصميم سيعتبره البعض غير عملي لأي سيارة SUV او كروس اوفر وقد لا يعجب الكثيرين.

نتوقع أن كيا ستتخذ اتجاهاً أكثر تطوراً في تصميم الجيل القادم من سبورتاج، مع استخدام مولدات طاقة هجينة وربما كهربائية مع تقنيات أفضل للسيارة.. السؤال هنا هل كيا مستعدة لطرح نسخة كروس اوفر-كوبيه لسبورتاج؟، السوق يبدو متعطشاً للدوام لموديلات الـ SUV بمختلف أنواعها حول العالم، فمن يدري.