كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسعار ومواصفات سيارات هيونداي توسان 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سنقدم لكم اليوم أسعار سيارات هيونداي توسان موديل 2020 لمختلف الفئات خلال يوليو الحالى، حيث جاءت أسعار هيونداي توسان الفئة الأولى، بقيمة 424.9 ألف جنيه، وقدرت أسعار الفئة الثانية بنحو 443.9 ألف جنيه.

وحددت أسعار هيونداي توسان الفئة الثالثة بقيمة 474.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الرابعة بنحو 529.9 ألف.

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن العلامة الكورية؛ قدرت أسعار الفئة الخامسة من هيونداي توسان بقيمة 544.9 ألف جنيه.

أسعار سيارات هيونداي توسان "Turbo" موديل 2020

حددت مجموعة جي بي غبور أوتو أسعار سيارات هيونداي توسان «Turbo» موديل 2020 بقيمة تتراوح بين 478.9 و604.9 ألف جنيه.

جاءت أسعار سيارات هيونداي توسان "Turbo" الفئة الأولى بقيمة 478.9 ألف جنيه.

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وحددت أسعار هيونداي توسان تربو "Turbo" الفئة الثانية بنحو 541.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثالثة بنحو 554.9 ألف.

وقدرت أسعار هيونداي توسان "Turbo" الفئة الرابعة بقيمة 599.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الخامسة بنحو 604.9 ألف.

"توسان" تتصدر قمة مبيعات السيارات الرياضية خلال 5 شهور

تصدرت هيونداي توسان قمة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «suv» بعد تمكنها من بيع 2443 وحدة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وتاتى هيونداي توسان بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 130 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 161 نيوتن متر.

فى حين تأتى هيونداي توسان فئة الـ«Turbo»، بمحرك سعة 1600 سي سي، بقوة قدرها 175 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 265 نيوتن متر.