الكشف عن اودي Q3 سبورت باك 2020 كروس أوفر كوبيه

الخليج ٣٦٥ نت – اودي كانت متأخرة عن المنافسين في سوق الكروس أوفر كوبيه، لذلك قررت صانعة السيارات الألمانية التعويض عن ذلك بتقديم Q3 سبورت باك 2020.

كوبيه SUV حقيقية

هذا الموديل الجديد يستند على Q3 القياسية، حيث أن سبورت باك تتميز بمظهر رياضي ذو شبكة أحادية سوداء مع فتحات تهوية منزوية، كما لدى الكروس أوفر غطاء محرك منحوت بدقة ومصابيح أمامية ماتريكس LED اختيارية.

يستمر التصميم الرياضي في الخلفية حيث قام قام المصممون بجعل الجسد مائلاً مع خطوط منسابة عليه، ويظهر ذلك خاصة في السقف المنحدر، ما يعطي السيارة شخصية أكثر ديناميكية.

التغييرات الأخرى البارزة يتضمنها كسوة بلاستيكية للجسد، نافذة خلفية منحدرة، مصد عصري مع ناشر هوائي بالإضافة إلى جناح خلفي وكذلك مصابيح خلفية مُطالة إلى الجوانب وعادم خفي.

مقصورة عصرية مألوفة

تستخدم Q3 سبورت باك المقصورة نفسها التي رأيناها في Q3، حيث يجد السائقين عدادات رقمية 10.25 بوصة وشاشة معلومات ترفيهية 10.1 بوصة، كما لدى الكروس أوفر مقود مسطّح، زخرفات سوداء ومعدنية.

Advertisements

كما أن المقعد الخلفي بالإمكان تهيئته لكي ينزلق بمقدار 130 ملم، ما يزيد مساحة الأقدام أو الشنطة التي سعتها التخزينية 530 لتر ويمكنك زيادتها إلى 1,400 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

ستتوفر مجموعة خيارات يتضمنها عدادات رقمية 12.3 بوصة، شنطة تنفتح بالحركة، مقاعد رياضية بتطريز متباين مع شرائط ملونة، كما سيكون بإمكان العملاء الحصول على مقاعد مدفئة مع إضاءة محيطية 30 لون.

محرك واحد

ستستمد اودي Q3 سبورت باك طاقتها عبر محرك بترول تيربو 2 لتر 4 لتر 227 حصان وعزم 350 نيوتن متر بقير دبل كلتش 7 سرعات مع نظام كواترو للدفع الرباعي، وبفضل القوة الإضافية سيكون بإمكان السيارة الانطلاق من 0-100 كم/س خلال 6.5 ثانية بسرعة قصوى 235 كم/س، على أن تتاح خيارات محركات أخرى لاحقاً.

ستتاح مجموعة خيارات من الأنظمة المساعدة للسائق في السيارة بينها التنبيه ما قبل الاصطدام، مساعد البقاء في المسار أو تغييره، كما يمكن للعملاء طلب مثبت سرعة متكيّف، مساعد ركن، التنبيه بعبور المشاة، كاميرا 360 درجة.

هذا وستطرح اودي Q3 سبورت باك 2020 في الخريف بأسعار تبدأ في ألمانيا من 40,200 يورو، على أن تصل للأسواق العالمية في مطلع العام المقبل.