عرض الصيف من بترومين للاسترجاع النقدي على نيسان اكس تريل 2019

الخليج ٣٦٥ نت – استمتع بصيفك مع عروض السيارات من بترومين نيسان، اغتنم العرض المميز واحصل على اكس تريل S 2W موديل 2019. معلومات العرض: العرض ينتهي في 31 يوليو 2019.

يسري العرض على موديلات مختارة.

تطبق الشروط و الأحكام.

صورة السيارة المعروضة هي لغرض الإعلان فقط. مزايا العرض: باقة الصيانة المجانية 30 ألف كم أو سنتين.

الضمان ممتد لمدة 5 سنوات بدون حد أقصى من الكيلومترات.

خدمة المساعدة على الطريق لمدة 3 سنوات.

استرجاع نقدي 1,500 ريال. صورة العرض:

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