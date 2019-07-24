الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - "شيفروليه" تكشف عن سيارة رياضية مذهلة!

كشفت "شيفروليه" مؤخرا عن نموذجها الجديد من سيارات Corvette الذي تأمل من خلاله اكتساح سوق السيارات الرياضية الفارهة.

وجاءت هذه السيارة بهيكل انسيابي غاية في الأناقة، مدروس وفق أحدث معايير أيروديناميكية الهواء، مزود ببابين وفتحات هوائية كبيرة تساعد على زيادة ثبات المركبة على السرعات العالية، وعجلات رياضية كبيرة وعريضة.

أما من الداخل فزودتها "شيفروليه" بمقاعد جلدية عريضة ومريحة، وواجهة قيادة تعمل مع أحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشتين تعملان باللمس، واحدة في المنتصف بمقاس 12 بوصة، وأخرى قبالة السائق مباشرة.

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كما حصلت هذه السيارة على نظام صوتيات مميز، يضم 8 مكبرات صوت، وأنظمة إلكترونية للتحكم بوضعية المقاعد والمرايا الجانبية، ونظام يسمح بتشغيلها عن بعد.

وتعمل بمحرك توربيني جبار بـ 8 أسطوانات بسعة 6.2 لتر، وعزم 502 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3 ثوان تقريبا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، أما سعرها فنحو 60 ألف دولار.