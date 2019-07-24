“بالفيديو” إيرباص تكشف عن أول طائرة هايبرد مستوحاة من النسور

الخليج ٣٦٥ نت – قامت شركة الطيران الأوروبية “إيرباص” بالكشف عن أول طائرة في العالم تأتي على هيئة الصقور، حيث استلهمت إيرباص تصميم الطائرة الجديدة من أشكال الطيور الجارحة القوية مثل النسور والصقور.



كما أطلقت الشركة الأوروبية على تصميم الطائرة الجديدة اسم “الطير الجارح”، ويتميز ذيل وطرفي الجناحين بوجود ريش مثل الطيور، وتأتي مقدمة الطائرة مثل رأس النسر، ومن المفترض أن تعمل الطائرة بمحرك هايبرد (بالكهرباء والوقود التقليدي) بالإضافة إلى معززات دفع.

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ومن مواصفات الطائرة الجديدة التي كشفت عنها إيرباص، أنه يمكنها استيعاب 80 راكباً، كما تتميز عن الطائرات الأخرى بإنخفاض استهلاك الوقود بنسبة هائلة تصل إلى 50%، وفقاً لـ “cnn”.

وتأمل الشركة الأوروبية من تصنيع الطراز الجديد من طائرات “الطير الجارح” إلى إحداث نقلة جديدة في تصميم الطائرات ونوعية المحركات التي تمتلكها، مما يجذب الشباب في الألفية الجديدة على ركوبها وتخفض استهلاك الوقود في ذات الوقت.