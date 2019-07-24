الخليج ٣٦٥ نت – ليس سراً لأحد أن فورد تطور نسخة كهربائية بالكامل لأكثر سيارة مبيعاً في أمريكا، F-150، وقد رأينا صور تجسسية في السابق أثناء اختبار البيك اب في الطرق العامة، والآن نرى أول نظرة رسمية لقدرات السيارة، حيث كشفت فورد عن فيديو ترويجي لـ F-150 الكهربائية أثاء سحبها لحوالي نصف مليون كيلوجرام!
أجل، نصف مليون!، فورد قامت بوضع عشرة عربات قطارات محملة بـ 42 سيارة F-150 2019 والوزن الإجمالي يتعدى نصف مليون كيلوجرام أو 500 طن، ونرى في الفيديو ليندا جانج، المهندسة المشرفة على تطوير F-150 وراء مقود النسخة الاختبارية. أثناء سحب هذه الحمولة الهائلة.
وقد أكدت فورد أن F-150 الكهربائية قادمة للأسواق بالتوازي مع طرح نسخة هجينة جديدة كلياً العام القادم، “كلاهما سيتمتع بالقوة والكفاءة والابتكار الذي يتوقعه عملاء F-150″، كما أشارت فورد أن قدرات سحب البيك اب الكهربائية “تتعدى أي بيك اب كهربائية أخرى في الأسواق”.
بالنسبة لمواصفات مولد الطاقة الكهربائي فلا توجد أي معلومات محددة عنه الآن، كما لم تكشف فورد عن موعد تدشين السيارة، وإن كنا نتوقع رؤيتها في نهاية العام القادم أو بداية 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” فورد F-150 الكهربائية تظهر أثناء سحبها 500 طن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.