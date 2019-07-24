تعرف على أحدث سيارة مجمعة محلياً من "غبور"

كتب: باسل الحلواني
تعتزم مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري في مصر، الإعلان عن إطلاق أحدث سيارات شيري المجمعة محليا "أريزو"، وذلك بنهاية الشهر الجاري.
وكانت شيري "أريزو 5"، قد ظهرت لأول مرة في مصر، قبل عام تقريباً، بفئتين من التجهيزات، كلاهما يعمل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT، بقوة 114 حصانا، وعزم 141 نيوتن متر.
وتتوفر السيارة بمجموعة من مواصفات الأمان القياسية، تتمثل في، نظام TCS للتحكم في قوة الجر، ونظام فرامل EBA، وفرامل ABS مضادة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.
ويمكن للسيارة الانطلاق من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها للوقود إلى 7 لترات لكل 100 كيلو متر.
وتقف السيارة الصينية على عجلات رياضية قياس 16 بوصة، وتصل مساحة تخزينها الخلفية إلى 430 لترًا.
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