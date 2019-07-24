"المنصور للسيارات" تطلق أكبر حملة لمحاربة قطع الغيار المقلدة

كتب: باسل الحلواني

أطلقت شركة المنصور للسيارات، أكبر حملة توعية لتعريف المستهلك بالفرق بين قطع الغيار الأصلية و "المقلدة"، و التي يسبب استخدامها مشكلات كبيرة لأصحاب المركبات.

وتقوم فكرة الحملة على توضيح أهمية تركيب قطعة الغيار الأصلية في المركبة، وكذلك التعريف بمخاطر اللجوء إلى قطع غيار مجهولة المصدر.

وقالت الشركة في بيان لها، مخاطبة عملائها:"إن إستخدام قطعة غيار غير مطابقة

لمواصفات الجودة في سيارتك قد يعرض حياتك وحياة أسرتك للخطر، ولذلك فإن كل قطعة غيار تقدم لك من خلال مراكز الخدمة المعتمدة أو موزعينا المعتمدين قد خضعت لكافة إختبارات الجودة المعمول بها عالميا، وحصلت على شهادات الجودة من كبرى المعامل الإختبارية الموجودة في العالم، لنضمن بذلك أقصى درجات الأمان لك ولأسرتك وأعلى معايير الجودة لسيارتك".

وأكدت "المنصور"، أن قطع الغيار المقلدة، يتم صناعتها بصورة مشابهة في الشكل والتعبئة للقطعة الأصلية عن طريق تعمد التزوير، لإيهام العميل بأن القطعة أصلية.

وأضاف البيان:" تؤثر قطعة الغيار المقلدة على أمانك الشخصي وأمان عائلتك ومن حولك نتيجة المواد الخام الرديئة المستخدمة، غير المطابقة لمواصفات الشركة المصنعة على الرغم من قرب شكلها الخارجي ، كما أن إنخفاض العمر الإفتراضي لها ما يمثل تكلفة زائدة على العميل".

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