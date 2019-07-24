5 نصائح هامة للحفاظ على إطارات سيارتك في الصيف

الخليج ٣٦٥ نت – تتأثر أجزاء السيارة الحيوية بالسلب بإرتفاع درجات الحرارة الشديدة في هذه الفترة من العام، وتعد الإطارات أكثر الأجزاء عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية ودرجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس، لهذا يجب حمايتها حتى لا تتعرض للتلف والإنفجار أثناء القيادة ما يسبب حوادث السير.

لذا خلال السطور القادمة سوف نقدم لكم عدد من النصائح تمكنكم من الحفاظ على الإطارات خاصة في فصل الصيف، وهي كما يلي.

1- ضبط ضغط الإطارات



نصح الخبراء بضرورة ضبط ضغط الإطارات مرة كل أسبوعين على الأقل في فصل الصيف، لأن انخفاض ضغط الإطارات يزيد من احتكاك الإطار بالأرض مما يسبب سرعة تلفه، ويزيد من مسافة الكبح، كما أن ارتفاع الضغط يسبب انبعاجات بالإطار، وقد يسبب إنفجار الإطار.

2- فحص الإطارات



من الأمور الهامة فحص الإطارات بنفسك من خلال النظر لإكتشاف أي أضرار ظاهرة مثل التمزق أو بروز الأسلاك الداعمة أو ظهور بيضة الإطار أو تشقق، كما من الضروري فحص عمق مداس الإطارات.

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3- الحمولة الزائدة



يتسبب تحميل السيارة بأوزان زائدة إلى الضغط على الإطارات مما يزيد من الاحتكاك بالطريق وارتفاع الحرارة الناجمة عن الاحتكاك، وهو ما قد يؤدي إلى إنفجار الإطار، فضلًا عن ضعف قدرة المكابح واستهلاك أكبر للوقود.

4- ترصيص الإطارات

في حال وجدت السيارة تهتز أثناء القيادة مع السرعات، فإنه يجب في هذه الحالة فحص اتزان الإطارات وترصيصها، حتى لا يتسبب في سرعة تلفها، وتؤثر على سلامة القيادة.

5- مجموعة التعليق

عند الشعور بميل أو انحراف أثناء القيادة، يجب فحص ميزانية العجلات، لأن ذلك يؤثر في سلامة أدوات التعليق وخلل ميزانيتها، ما يؤثر على كفاءة الإطارات، كما أنه مع الوقت يسبب تآكل الإطارات.