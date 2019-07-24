الكشف عن موعد تدشين نيسان جوك 2020

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن صورة تشويقية ثانية لجوك 2020 تمهيداً للكشف عنها في الثالث من ديسمبر وتدشينها العالمي في معرض فرانكفورت للسيارات في نفس الشهر.

الصورة غامضة لحد كبير ولكنها تكشف عن مصابيح نهارية LED نحيفة فوق مصابيح أمامية دائرية، كما نرى شبكة تهوية أكثر بروزاً تذكرنا بشبك روج ومورانو، كما نلاحظ لمسات فضية أسفل الشبك وبلاستيك على الجسد الخارجي.

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نعلم من الصور التجسسية أن جوك ستحافظ على ملامح التصميم العام للموديل السابق مثل الرفارف الخلفية العضلية والسقف المائل مع تطوير تصميم الخلفية.

من المتوقع إطلاق السيارة في بداية العام القادم، مع اعتمادها على منصة CMF المشتركة مع رينو كليو وكابتور، وتشمل خيارات المحركات المحتملة محرك تيربو 1.3 لتر بأربعة سلندر بقوة 138 حصان ونسخة أخرى من نفس المحرك بقوة 158 حصان، مع إشارة التقارير لمحرك ثاني تيربو 1.0 لتر بثلاثة سلندر ومحرك ثالث ديزل 1.5 لتر، كما من المحتمل أن نرى نسخة هجينة.