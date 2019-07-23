ظهور بوجاتي SUV في تصميم تخيلي جديد

الخليج ٣٦٥ نت – المدير التنفيذي لبوجاتي، ستيفان فينكيلمان، صرح مسبقاً أن الشركة الفرنسية غير مهتمة بصنع SUV مثل بنتلي ولامبورجيني، مصراً على أن سيارة كهذه “لن تناسب علامتنا أو تاريخنا”، ولكن بالطبع بورشه قالت نفس الأمر قبل قرار تطوير كايين، كما لمحت لامبورجيني لأشياء مشابهة قبل اوروس.

في الواقع، فينكيلمان نفسه هو الذي قاوم فكرة تطوير SUV للامبورجيني عندما كان مديراً تنفيذياً للشركة الإيطالية، مصرحاً في وقتها أن سيارة كهذه “لن تكون سيارة فاخرة حقيقية”، وبالطبع رأينا النتيجة وأن لامبورجيني قامت بتطور اوروس والتي ساهمت في مضاعفة مبيعاتها السنوية.

إذن قيام بوجاتي بتطوير SUV ليست فكرة مستبعدة للدرجة رغم اعتراضات المدير التنفيذي الحالية، وقد رأينا عدة صور توقعية لشكل سيارة كهذه، آخرهم من المصمم Sajdin Osmancevic الذي رسم صور مثيرة للاهتمام لسيارة بوجاتي تمثل منافسة مباشرة لرولز رويس كولينان.