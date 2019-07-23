“بالفيديو” سباق بين سوزوكي جيمني ومرسيدس G63 AMG على الأوف رود

الخليج ٣٦٥ نت – الاختلافات بين سوزوكي جيمني ومرسيدس AMG G63 كثيرة وإن تشاركوا في الشكل العام الصندوقي الخليج ٣٦٥، كما يختلف الاثنان في السعر بشكل شاسع، مع ذلك كلاهما يروج لنفسه كسيارة قوية في التعامل مع التضاريس الوعرة، ولاختبار قدراتهم، قامت قناة Carwow بإجراء سباق بين الاثنين.

واحدة من أهم الاختلافات بين السيارتين ظهرت فور بدء السباق، في قوة الأحصنة وعزم الدوران، حيث تأتي سوزوكي جيمني بمحرك صغير 1.5 لتر بقوة 100 حصان فقط وعزم دوران 130 نيوتن.متر، ما يجعلها أبعد ما يكون عن محرك G63 التيربو المزدوج سعة 4.0 لتر بثمان سلندرات بقوة 585 حصان وعزم دوران 850 نيوتن.متر، لذا بالطبع تتسارع G63 في بداية السباق وتحاول جيمني اللحاق بها.

ولكن فور وصول السيارتين للمنعطفات والمسارات الطينية نرى أن سوزوكي حافظت على المسافة مع المرسيدس، سواء في تسلق التلال الحادة أو خوض المياه العميقة.

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لا شك في أن G63 أقوى بكثير في التعامل مع التضاريس الوعرة من جيمني، وهو واضح من فارق السعر الذي يصل لعشرة أضعاف سعر جيمني، مع كون G63 أثقل وأقوى في الأحصنة مع تقنيات أفضل، ولكن جيمني قدمت أداء مقبولاً جداً مقارنة بمواصفاتها وسعرها الحالي.