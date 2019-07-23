هيونداي النترا الجيل القادم 2021 تظهر لأول مرة في صور تجسسية

الخليج ٣٦٥ نت – هيونداي النترا حصلت على تحديثات خفيفة لموديل 2019 مع استعداد الشركة الكورية لإعادة تصميم السيارة بشكل كامل للجيل الجديد، والآن ظهرت صور تجسسية للسيارة القادمة لأول مرة أثناء اختبارها.

من المتوقع أن النترا الجيل القادم ستحصل على بعض ملامح تصميم سونانا 2020، وبالنسبة للمحركات فلا تتوقعوا تغيرات كبيرة عن الموديل الحالي، مع استمرار محرك ضغط الهواء بأربع سلندرات، ولكن ربما نسخة من عائلة محركات SmartStream الجديدة لهيونداي، مع استخدام نفس جير CVT وآخر يدوي بست سرعات المتوفرين في الموديل الحالي، مع إشارة بعض الإشاعات لنسخة كهربائية محتملة للسيارة.

بالنسبة لداخلية السيارة فنتوقع أن تكون مميزة عن داخلية سوناتا، وأن تستمر هيونداي في تحديثها لمواجهة المنافسة الشرسة في هذه الفئة.

لا نعلم بعد موعد تدشين هيونداي النترا القادمة، وبينما أشارت تقارير لكونها موديل 2022، من الممكن تقديمها كموديل 2021.. ليس أمامنا الآن سوى الانتظار ومتابعة اختبارات السيارة والتسريبات المتوقعة لها.