تجربة قيادة كيا تيلورايد 2020 والمميزات والمواصفات والفرق بين الفئات والأسعار

الخليج ٣٦٥ نت – معنا اليوم تجربة قيادة كيا تيلورايد 2020 التي تعتبر أكبر سيارة على الإطلاق من الصانع الكوري كيا، حيث تأتي بتصميم هجومي مهيب مع داخلية راقية تكفي 8 ركاب.
تأتي كيا تيلورايد في فئة SUV متوسط الحجم، وستتاح في أسواق الخليج بسعر معقول نسبياً مقارنة بأقوى منافسيها فورد اكسبلورر وشيفروليه ترافيرس، لذا نلقي نظرة تفصيلية عليها والفروقات بين فئاتها.
الأبعاد
- الطول: 5 متر
- العرض: 1.99 متر
- الارتفاع: 1.75 متر
- قاعدة العجلات: 2.9 متر
- الوزن: 1,908 كجم “دفع أمامي” – 1,973 كجم “دفع رباعي”
- عجلات: 20 إنش لكل الفئات
- عدد المقاعد: 8 مقاعد مقسمة على 3 صفوف
- سعة حقيبة الأمتعة الأساسية: 601 لتر
الخارجية
كيا أرادت أخذ اتجاه جديد، حيث سوق الكروس أوفر أصبح متشبع بالسيارات تقليدية المظهر، لهذا تيلورايد تأتي بتصميم صندوقي يؤكد هيبتها بشبك أنف النمر الكبير الذي يميز طرازات الشركة، كما أن غطاء المحرك عضلي والجوانب تنساب بسلاسة.
المصابيح الخلفية هي أكثر ما يميز خلفية كيا تيلورايد، حيث أنها على شكل عصا هوكي تؤكد على ضخامة حجم السيارة.
يظل التصميم مسألة ذوقية، لكنه سواءً أعجبك مظهرها أم لو يعجبك، فلا يمكنك سوى الاعتراف بتفرّد مظهرها عن غيرها من المنافسين.
الداخلية
ملمس المواد في داخلية تيلورايد راقي وتبدو أنيقة جداً، حيث كيا صنعت السيارة لأجل الباحثين عن الفخامة والراحة بالتالي ستجدها بزخرفات كرومية وخشبية وحتى جلد بأعلى فئة.
لوحة القيادة عريضة وهذا بيساعد السائق على رؤية شاشة المعلومات الترفيهية بوضوح أثناء القيادة، أيضا فتحات المكيف بالسقف المتعارف عليها تكون زاوية انبعاث الهواء 22 درجة بالتالي تكون مركزة على الراكب ما قد يسبب صداع وإرهاق، بينما في تيلورايد يمكن تغييرها حتى 38 درجة أي أن مساحة تركيز الهواء تكون مضاعفة ولا يكون مسلط بشكل مباشر على الجسم، بالإضافة إلى أنه تتوفر منافذ شحن USB تكفي جميع الركاب.
المقاعد الأمامية مريحة جداً يمكنك ضبطها بوضعيات متعددة، كما أن مقاعد الصف الثاني مساحتها جيدة جداً، في حين أن مقاعد الصف الثالث تكفي البالغين تماماً وبالوقت نفسه بالإمكان الدخول إليها بسهولة بفضل انزلاق مقاعد الصف الثاني للأمام بضغطة زر، علماً أنه يمكن استخدام حتى 3 مقاعد للأطفال.
مميزات الترفيه
- نظام UVO للترفيه المعلوماتي والخدمات
- 6 منافذ شحن USB
- شاشة لمسية 10.25 إنش ملونة متصلة بكاميرا خلفية مع إرشادات للركن
- نظام Harmon/Kardon الصوتي المحيطي الفاخر عالي الدقة
- دعم أندرويد أوتو وآبل كار بلاي
- اتصال لاسلكي بأجهزة متعددة عبر البلوتوث
- شحن لاسلكي للهواتف الذكية الداعمة
- نظام Driver Talk الذي يمكن السائق من التحدث إلى ركاب الصف الثالث عبر ميكروفون خاص
- نظام Quiet Mode يسمح بتشغيل الموسيقى في سماعات الصف الأول من المقاعد فقط لتفادي إزعاج الآخرين مع تقليل الصوت للمستوى السابع فقط
مميزات الفخامة
- أزرار تحكم في درجة الحرارة بسقف مقاعد الصف الثاني
- كسوة مزدوجة التطريز من جلد نابا الفاخر مع بطانة إضافية
- مقاعد الصف الأول والثاني مزودة بأنظمة تهوية وتبريد
- عجلة قيادة جلدية مزودة بنظام تدفئة مع القدرة على تغيير زاوية ميلها وارتفاعها
- توجد منافذ تهوية بالسقف بزاوية انبعاث للهواء قابلة للتعديل حتى 38 درجة لتفادي الشعور بالصداع من تدفق الهواء مباشرة نحو رأس الركاب بجانب إمكانية فتح جزء دائري خارجي من منافذ التهوية بالسقف أثناء إغلاق الجزء الداخلي لتقليل تدفق الهواء، أو يمكن كذلك فتح كلا المنفذين معاً لزيادة قوة التبريد
- خطافات حزم أمتعة داخل المقصورة للمساعدة في تثبيت الأغراض المخزنة عند طي المقاعد
- مقاعد الصف الثالث تدعم الرجوع للخلف
- دعم تشغيل وغلق المحرك والأبواب عن بعد
- خاصية الضبط المسبق للحرارة تضمن لك تسخين أو تبريد المقصورة قبل الركوب
- زخرفات داخلية ذات مظهر خشبي أو معدني لامع
مميزات الأمان وأنظمة مساعدة السائق
- 7 وسائد هوائية
- مانع انغلاق المكابح
- مراقبة البقعة العمياء مع تفادي الاصطدامات الخلفية
- التحكم بالمكابح أثناء النزول عن المرتفعات
- التنبيه عن تشتت انتباه السائق
- التحكم وإدارة الثبات الإلكتروني
- التنبيه من الاصطدامات الأمامية والمساعدة على تفاديها
- مساعد التحكم في المصابيح الأمامية
- مساعد تسلق المرتفعات
- التنبيه عند الانحراف عن الحارة والمساعدة في العودة إليها والبقاء داخلها
- مثبت سرعة ذكي مع خاصية الايقاف والتشغيل
- شاشة رؤية محيطية
- مراقب ضغط الإطارات
- توجد عدة أنماط لأنظمة القيادة تتضمن نمط Terrain Mode الذي يعمل تلقائياً على تغيير نمط القيادة ما بين الثلوج والرمال والأراضي الطينية حسب الظروف
- شاشة معلومات علوية لتقليل تشتت الانتباه عبر عرض معلومات السرعة والملاحة على الزجاج الأمامي
- بالصف الثاني والثالث من المقاعد توجد حساسات فوق صوتية تنبيه السائق بوجود أطفال أو أشخاص بالمقاعد الخلفية في حالة إطفاء المحرك عبر رسالة على شاشة العدادات، إلى جانب تشغيل البوق مراراً لتحضير السائق من نسيانه لشخص مافي السيارة في حالة نزوله منها وإغلاقه للأبواب
- نظام خروج آمن يمنع فتح الأبواب عند وجود سيارة قريبة في الخلف
المحرك
- السعة: 3.8 لتر
- عدد الاسطوانات: V6
- القوة: 295 حصان
- عزم الدوران: 355 نيوتن.متر
- سعة خزان الوقود: 71 لتر
- معدل استهلاك الوقود: 7.8 كم/لتر
- السرعة القصوى: 210 كم/س
- قدرة السحب القصوى: 2,268 كجم
- ناقل الحركة: أوتوماتيكي 8 سرعات
- نظام الدفع: أمامي أو رباعي
الفئات والفروق بينها
فئتين ستاندرد باسم LX D037 بدفع رباعي أو أمامي
- كسوة داخلية قماشية
- شبك أمامي أسود
- مصابيح أمامية هالوجين كشاف واحد
- مصابيح خلفية هالوجين
- شاشة 8 إنش لمسية
- كاميرا رؤية خلفية
- جنوط 20 إنش
- مكيف يدوي
- تحكم يدوي بوضعية مقعد السائق
- تحكم كهربائي بوضعية المقاعد الخلفية
- مرآة رؤية خلفية يمكن تعتيمها يدوياً
- قفل أمان يدوي للأطفال
فئتين وسط باسم EX G049 وEX G050
- كسوة داخلية جلدية من جلد نابا بدرجتين
- شبك أمامي أسود
- مصابيح أمامية هالوجين كشاف واحد
- مصابيح خلفية LED
- دفع رباعي
- شاشة 10.25 إنش لمسية
- حساسات أمامية
- كاميرا رؤية خلفية
- جنوط 20 إنش
- تبريد وتدفئة للمقاعد الأمامية
- مكيف أوتوماتيكي
- شحن لاسلكي للهواتف الذكية
- تحكم كهربائي بوضعية مقعد السائق والراكب الأمامي
- تحكم كهربائي بوضعية المقاعد الخلفية
- مرآة رؤية خلفية يمكن تعتيمها يدوياً
- ستائر تظليل جانبية للأبواب الخلفية
- مصابيح أمامية أوتوماتيكية
- قفل أمان يدوي للأطفال
فئة فل
- شبك أمامي فضي
- مصابيح أمامية LED كشافين
- مصابيح خلفية LED
- دفع رباعي
- شاشة 10.25 إنش لمسية
- حساسات أمامية
- 4 كاميرات محيطية 360 درجة
- جنوط 20 إنش
- عادم خلفي مزدوج
- تبريد وتدفئة للمقاعد الأمامية
- شاشة مراقبة للبقعة العمياء بين العدادات
- شاشة عرض معلومات على الزجاج الأمامي
- مكيف أوتوماتيكي
- شحن لاسلكي للهواتف الذكية
- تحكم كهربائي بوضعية مقعد السائق والراكب الأمامي مع تذكر وضعية مقعد السائق
- تحكم كهربائي بوضعية المقاعد الخلفية
- مرآة رؤية خلفية ذاتية التعتيم أوتوماتيكياً
- نمط خاص لتغيير نمط القيادة حسب مختلف التضاريس من ثلوج ورمال وأمطار أو وحل
- ستائر تظليل جانبية للأبواب الخلفية
- مصابيح أمامية أوتوماتيكية
- نظام صوتي فاخر من Harman Kardon
- نظام تثبيت سرعة ذكي
- وسائد هوائية خلفية وجانبية مع ستائر هوائية جانبية ووسائد هوائية للركبة
- مساعد لتتبع المسار وتحذير عند الخروج عنه
- نظام مراقبة انتباه السائق وتحذيره عند التشتت على الطريق
- قفل أمان أوتوماتيكي للأطفال
خيارات الألوان
- الفضي الجذاب
- الأسود النحاسي
- الأسود الخشبي
- الأخضر الداكن
- الأبيض اللؤلؤي
- الفضي الأبدي
نظرة عامة
يمكننا القول في النهاية أن كيا تيلورايد 2020 تأتي لتقدم لنا تجربة فخمة مميزة للغاية في فئة الـSUV متوسطة الحجم عبر مقصورتها ذات الثمانية مقاعد المدججة بمجموعة متكاملة من تقنيات الترفيه والأمان ومساعدة السائق وراحة الركاب، بجانب تقديم أداء جيد بمختلف الطرق دون التضحية بكفاءة استهلاك الوقود الجيدة أو حتى شراسة وحدّة المظهر الخارجي، لتكون بكل تأكيد إحدى أفضل السيارات للعائلات.
الأسعار
هذا وتتوفر كيا تيلورايد 2020 في السعودية لدى وكالات كيا الجبر بأسعار تبدأ عند 115 ألف ريال بأقل فئة، وترتفع إلى 160 ألف بأعلى فئة.
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