تعد مخالفات ساهر برقم اللوحة في السعودية أحد أهم الأمور التي ينشغل بها كافة المواطنين السعوديين أو المقيمين، ويتمثل دور نظام ساهر في القيام برصد مخالفات السيارات برقم اللوحة من خلال كاميرات المراقبة، بهدف الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن هذه المخالفات، وسوف نتعرف في هذا المقال عن كل ما يتعلق بهذا النظام المروري المستخدم بالمملكة العربية السعودية.

تعريف نظام ساهر المروري

هو نظام إلكتروني طبقته المملكة العربية السعودية في عام 2010م من أجل إدارة الحالة المرورية بكافة مدن المملكة على أفضل نحو ممكن، ويعتمد دور نظام ساهر في القيام برصد المخالفات المرورية لكافة المركبات بهدف التقليل من الحوادث المرورية بالقدر المستطاع، ويتمثل دور نظام ساهر في النقاط الأتية:-

رصد مخالفات السرعة الزائدة عن الحد المسموح به.

تتبع مخالفات الاقتراب الزائد بين السيارات، وعدم ترك مسافات مناسبة بينهم.

رصد مخالفة عدم ربط حزام الآمان أثناء القيادة.

مخالفة الانشغال بشئ أخر غير الطريق، مثل التحدث في الجوال أثناء القيادة.

التعرف على الشاحنات المخالفة للقوانين المرورية، والتي تتواجد في الأوقات المحظور تواجدها فيها.

كيفية الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم اللوحة في السعودية

عند الشروع في الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم اللوحة لابد من اتباع بعض الخطوات، حتى يتم الاستعلام بشكل صحيح دون الوقوع في أي خطأ، وتتمثل هذه الخطوات في الأتي:-

يقوم الفرد الراغب في الاستعلام بالدخول إلى الموقع الإلكتروني “ابشر وزارة الداخلية المخالفات المرورية” من خلال الضغط على الرابط الخاص بها.

يتوجب على المستخدم القيام بإدخال البيانات المطلوبة منه لاستكمال عملية الاستعلام، والتي تتمثل في رقم الهوية الشخصية ورمز التحقق الظاهر على الشاشة أمام المستخدم.

بعد الإنتهاء من إدخال البيانات المطلوبة، يتم الضغط على زر عرض حتى يتم إظهار كافة المخالفات على السيارة إن وجدت، مع ذكر كافة المعلومات عنها والتي تتمثل في (المكان – الوقت) ضماناً لحقوق المواطن بالكامل.

بعد الاطلاع على المخالفات الموقعة على صاحب السيارة يمكنه القيام بدفع الغرامة بكل سهولة من خلال الموقع نفسه، دون الحاجة للتوجه لمكتب المرور توفيراً للوقت والجهد المبذول في ذلك.

طريقة سداد مخالفات ساهر برقم اللوحة بالمملكة العربية السعودية

حددت إدارة المرور السعودية طريقتان يمكن من خلالهم القيام بسداد المخالفات المرورية وتتمثل هذه الطرق في الأتي:-

الطريقة الأولى

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تتمثل هذه الطريقة في الدفع عبر الهاتف، عن طريق الإتصال برقم 989 ومتابعة التعليمات بدقة.

الطريقة الثانية

هذه الطريقة يتم من خلالها سداد المخالفات عن طريق الإنترنت، من خلال إدخال رقم الهوية الشخصية لمالك السيارة وسداد كافة المخالفات باستخدام الحساب البنكي الخاص به.

مميزات نظام ساهر المروري

يعتبر نظام ساهر من أنجح الأنظمة المرورية التي تم تطبيقها بالمملكة العربية السعودية على الإطلاق، نظراً لكونه يتميز بالعديد من المزايا المتمثلة في الأتي:-

الحد من الحوادث المرورية التي تفزع المواطنين.

ساهم بشكل كبير في إعادة الانضباط المروري إلى الشارع السعودي.

تقليل نسب وفيات حوادث الطرق بشكل ملحوظ، منذ العمل به بالسعودية.

عيوب نظام ساهر المروري

على الرغم من المزايا العديدة التي اتسم بها نظام ساهر، إلا أنه يوجد بعض العيوب بهذا النظام والتي تتمثل في النقاط الأتية:-