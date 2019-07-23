شركة صينية تشتري حصة في مرسيدس بقيمة ١٠ مليار ريال

الخليج ٣٦٥ نت – اشترت مجموعة بكين للسيارات المعروفة باسم بايك حصة 5% بقيمة تفوق 10 مليار ريال من أسهم شريكتها في السوق الصيني المحلي دايملر مالكة مرسيدس، وقد رحبت دايملر بشريكتها BAIC كمساهم جديد.

وصرحت دايملر: “نحن سعداء للغاية أن شريكتنا لفترة طويلة بايك هي الآن مستثمر في دايملر.. هذه الخطوة تقوى شراكتنا وهي علامة للثقة في استراتيجية ومستقبل شركتنا”.

دايملر وبايك تعاونوا في السوق الصيني منذ 2003، في مجالات الإنتاج والبحث والتطوير وبيع سيارات الركاب والفان والبيك اب، وفي عام 2013، استحوذت دايملر على حصة من أسهم BAIC، قبل توسيعها للحصة في 2018.

مع شراء حصة 5% في دايملر، أصبحت بايك ثاني أكبر مستثمر صيني في الشركة الألمانية بعد مجموعة جيلي التي اشترت حصة 9.69% في 2018 باسم رئيس مجلس إدارتها لي شوفو.

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مرسيدس G-Class:

بايك BJ80 -تقليد G-Class-: